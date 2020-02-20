В Петербурге прошли памятные мероприятия по случаю годовщины смерти Анатолия Собчака
Первого мэра Северной столицы не стало 20 лет назад.
Закрыть
Смотрите также:
Путин обсудил с Бегловым социальные проекты и строительство арт-парка в Петербурге
В Петербурге вспоминают первого мэра города Анатолия Собчака
В Петербурге пройдут памятные мероприятия по случаю 20-летия со дня смерти Анатолия Собчака
Путин не сдержал эмоций на открытии памятника подвигу блокадников в Израиле
Путин и Нетаньяху открыли в Иерусалиме памятник подвигу ленинградцев в годы блокады
Памятник защитникам блокадного Ленинграда откроют в Иерусалиме
Вечный подвиг: как в Петербурге отпраздновали День прорыва блокады Ленинграда
Власти Петербурга и Брянска помогут обратившейся к Путину женщине
Владимир Путин пообещал продолжить господдержку поисковиков
Видео: Петербуржцы смогли сфотографироваться с Путиным на улице
Путин назвал «моральными уродами» тех, кто против поддержки семей с детьми
Путин пообещал поддержать мобильное приложение ОНФ для помощи ветеранам
Владимир Путин осмотрел обновленную экспозицию Музея блокады Ленинграда
Путин присутствует на Рождественской службе в Спасо-Преображенском соборе Петербурга
От «Невы» и до «Адмиралтейских верфей»: Путин посетил Петербург
Путин обсудил с президентом УЕФА подготовку к Евро-2020
Путин в Петербурге обнял и успокоил заплакавшую пенсионерку
Путин посетил петербургский клуб дзюдо, где занимался в юности
Путин в клубе дзюдо «Турбостроитель» в Петербурге вручил госнаграды
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Вербицкой
Песков назвал смерть Людмилы Вербицкой утратой лично для Путина
Видео: Путин пообщался с семьями, пострадавшими от паводка в Иркутской области
Видео: Авиационная часть Главного военно-морского парада в Петербурге
Фото, видео: РИА Новости / Юрий Абрамочкин; 5-tv.ru
В Петербурге в среду вспоминали первого мэра города Анатолия Собчака. Его не стало 20 лет назад. В памятных мероприятиях принял участие президент. Именно в команде Анатолия Александровича началась политическая карьера Владимира Путина — в крайне непростое время и для города, и для всей страны.
«Возвратившему имя городу». Эти слова высечены на памятнике первому мэру Петербурга Анатолию Собчаку. Свой визит в город президент начал с возложения цветов к монументу человеку, которого считает своим учителем. Когда Ленинград стал Петербургом — Владимир Путин уже был в команде Собчака.
Сюда — на Васильевский остров к памятнику — приехали все, кто когда-то бок о бок работал с Анатолием Собчаком в мэрии — Алексей Кудрин, Дмитрий Козак. Сюда пришли и горожане, которые помнят и любят своего мэра.
Памяти первого мэра города сегодня посвятили особый концерт. В Большом зале филармонии маэстро Спиваков задает тональность вечеру. Гимн великому городу и выдающемуся человеку.
О ярком политике, который вернул Петербургу историческое имя, и с чьим именем ассоциируется целая эпоха — Роман Ишмухаметов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин вспомнил случай, когда слушатели встречали мэра Северной столицы Анатолия Собчака свистом и улюлюканьем, а провожали аплодисментами.
Нашли ошибку?