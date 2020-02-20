В Петербурге прошли памятные мероприятия по случаю годовщины смерти Анатолия Собчака

В Петербурге в среду вспоминали первого мэра города Анатолия Собчака. Его не стало 20 лет назад. В памятных мероприятиях принял участие президент. Именно в команде Анатолия Александровича началась политическая карьера Владимира Путина — в крайне непростое время и для города, и для всей страны.

«Возвратившему имя городу». Эти слова высечены на памятнике первому мэру Петербурга Анатолию Собчаку. Свой визит в город президент начал с возложения цветов к монументу человеку, которого считает своим учителем. Когда Ленинград стал Петербургом — Владимир Путин уже был в команде Собчака.

Сюда — на Васильевский остров к памятнику — приехали все, кто когда-то бок о бок работал с Анатолием Собчаком в мэрии — Алексей Кудрин, Дмитрий Козак. Сюда пришли и горожане, которые помнят и любят своего мэра.

Памяти первого мэра города сегодня посвятили особый концерт. В Большом зале филармонии маэстро Спиваков задает тональность вечеру. Гимн великому городу и выдающемуся человеку.

О ярком политике, который вернул Петербургу историческое имя, и с чьим именем ассоциируется целая эпоха — Роман Ишмухаметов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин вспомнил случай, когда слушатели встречали мэра Северной столицы Анатолия Собчака свистом и улюлюканьем, а провожали аплодисментами.