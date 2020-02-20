Около 60 человек пострадали в крупном ДТП в Канаде — видео
Из-за плохой видимости в пригороде Монреаля столкнулись более 20 машин.
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Фото, видео: Twitter @NewsRoussillon, @CityNewsMTL
Почти 60 участникам крупного ДТП в пригороде Монреаля понадобилась помощь врачей. Как сообщает телеканал Си-би-си, на одном из скоростных шоссе в условиях плохой видимости из-за метели столкнулись более 20 автомобилей.
По предварительной информации, пострадали почти 60 человек, как минимум двое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии.
В ДТП попали более 20 легковых и грузовых машин, а также рейсовый и школьный автобусы. Полиция пока не сообщила, были ли в школьном автобусе дети.
Движение на данной трассе перекрыто в обоих направлениях. На месте работают пожарные и медики.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на трассе М-4 «Дон» из-за сильного снегопада скопилась 30-километровая пробка.
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