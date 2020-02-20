Названа предварительная причина жесткой посадки Ан-2 в Магадане. Как стало известно 5-tv.ru, среди версий крушения самолета под Магаданом рассматривается техническая неисправность и ошибка экипажа.

Самолет при взлете не смог набрать высоту и упал с высоты десяти метров.

Борт номер RA-40642 следовал рейсом «Магадан — поселок Сеймчан Магаданской области». В самолете, по уточненной информации, находились 14 человек — 12 пассажиров и два члена экипажа.

В результате происшествия два человека получили травмы. У самолета повреждено левое крыло и сломано шасси.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что все находившиеся на борту жестко приземлившегося под Магаданом самолета самостоятельно покинули борт.