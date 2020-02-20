Названа предварительная причина жесткой посадки Ан-2 в Магадане
Самолет при взлете не смог набрать высоту и упал с высоты десяти метров.
Названа предварительная причина жесткой посадки Ан-2 в Магадане. Как стало известно 5-tv.ru, среди версий крушения самолета под Магаданом рассматривается техническая неисправность и ошибка экипажа.
Самолет при взлете не смог набрать высоту и упал с высоты десяти метров.
Борт номер RA-40642 следовал рейсом «Магадан — поселок Сеймчан Магаданской области». В самолете, по уточненной информации, находились 14 человек — 12 пассажиров и два члена экипажа.
В результате происшествия два человека получили травмы. У самолета повреждено левое крыло и сломано шасси.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что все находившиеся на борту жестко приземлившегося под Магаданом самолета самостоятельно покинули борт.
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