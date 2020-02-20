В распоряжении 5-tv.ru появилось фото жестко приземлившегося в Магадане самолета. Ан-2 не смог набрать высоту при взлете в аэропорту Магадан-13 км.

По последней информации, борт номер RA-40642 следовал рейсом «Магадан — поселок Сеймчан Магаданской области». В самолете, по уточненной информации, находились 14 человек — 12 пассажиров и два члена экипажа. После посадки все находившиеся на борту самостоятельно покинули самолет.

В результате происшествия два человека получили травмы. У одного из членов экипажа ушибы и травма грудной клетки, у пассажира сломана рука.

Сообщается, что у самолета повреждено левое крыло и сломано шасси.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате жесткой посадки самолета в Магадане пострадали два человека.