До семи человек увеличилось число пострадавших при жестком приземлении самолета в Магадане. Об этом сообщает МЧС. Ан-2 бортовой номер RA-40642, следовавший рейсом «Магадан — поселок Сеймчан Магаданской области», при взлете не смог набрать высоту в аэропорту Магадан-13 км.

В самолете находились 14 человек — 12 пассажиров и два члена экипажа. После посадки все находившиеся на борту самостоятельно покинули самолет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате жесткой посадки самолета в Магадане пострадали два человека.