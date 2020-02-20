Увеличилось число пострадавших при жестком приземлении самолета в Магадане

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Марина Неруцких
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Ан-2 не смог набрать высоту при взлете в аэропорту Магадан-13 км.

Фото: 5-tv.ru

До семи человек увеличилось число пострадавших при жестком приземлении самолета в Магадане. Об этом сообщает МЧС. Ан-2 бортовой номер RA-40642, следовавший рейсом «Магадан — поселок Сеймчан Магаданской области», при взлете не смог набрать высоту в аэропорту Магадан-13 км.

В самолете находились 14 человек — 12 пассажиров и два члена экипажа. После посадки все находившиеся на борту самостоятельно покинули самолет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате жесткой посадки самолета в Магадане пострадали два человека.

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