«Горячо, Хайди»: Клум снялась в платье с обнаженной спиной
Фотомодель выложила кадр в социальной сети.
Фото: www.globallookpress.com / face to face
Немецкая супермодель Хайди Клум вновь доказала поклонникам, что она невероятно красива и притягательна. Знаменитость приняла участие в новой фотоссесии для итальянской компании модной одежды, парфюмерии и аксессуаров.
В кадре 46-летняя звезда предстала в ярком алом платье, украшенном цветами, с обнаженной спиной. Наряд выгодно подчеркнул стройную фигуру манекенщицы. Снимок знаменитость опубликовала в Instagram, автор фото не указан.
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Фанаты восприняли свежую публикацию с восторгом. Многие пользователи сети отметили сексуальность и женственность звезды, излучающие от кадра.
«Вау! Очень красиво!»
«Горячо, Хайди»;
«Королева»;
«Великолепная»;
«Очень сексуальная»;
«Ух ты, Хайди! Невероятно красива, как всегда!» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Хайди Клум показала соблазнительные фото из юности.
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