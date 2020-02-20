«Горячо, Хайди»: Клум снялась в платье с обнаженной спиной

Немецкая супермодель Хайди Клум вновь доказала поклонникам, что она невероятно красива и притягательна. Знаменитость приняла участие в новой фотоссесии для итальянской компании модной одежды, парфюмерии и аксессуаров.

В кадре 46-летняя звезда предстала в ярком алом платье, украшенном цветами, с обнаженной спиной. Наряд выгодно подчеркнул стройную фигуру манекенщицы. Снимок знаменитость опубликовала в Instagram, автор фото не указан.

Посмотреть эту публикацию в Instagram VERSACE 💗💕💗💕 #versace Публикация от Heidi Klum (@heidiklum) 19 Фев 2020 в 11:00 PST

Фанаты восприняли свежую публикацию с восторгом. Многие пользователи сети отметили сексуальность и женственность звезды, излучающие от кадра.

«Вау! Очень красиво!»

«Горячо, Хайди»;

«Королева»;

«Великолепная»;

«Очень сексуальная»;

«Ух ты, Хайди! Невероятно красива, как всегда!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Хайди Клум показала соблазнительные фото из юности.