«Русская Кардашьян» в кожаных брюках продемонстрировала аппетитные ягодицы

Российская модель и блогер Анастасия Квитко, известная в сети как «русская Кардашьян», обрадовала мужскую половину человечества новыми пикантными фото. На этот раз звезда решила не оголяться перед камерой, а позировать в одежде.

Манекенщица облачилась в белый топ и кожаные облегающие брюки, которые эффектно выделили ее аппетитную «пятую точку». «Горячие» кадры знаменитость сопроводила вполне житейским вопросом.

«Что я должна приготовить на ужин?» — поинтересовалась у подписчиков модель.

Instagram @anastasiya_kvitko

Не все поклонники смогли сосредоточиться на вопросе, при виде таких во всех смыслах слова выдающихся форм. Поклонники одарили любимицу самыми смелыми комплиментами под постом. Снимки за пару часов набрали почти 40 тысяч отметок «мне нравится».

«Ты самая красивая в мире»;

«Какая элегантная»;

«Красивая божественная богиня»;

«Ты выглядишь невероятно красиво»;

«Ты мечта, моя прекрасная платоническая любовь», — прокомментировали юзеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что декольте до талии «русской Кардашьян» покорило фанатов.