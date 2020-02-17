«Обожаю Настеньку!» — декольте до талии «русской Кардашьян» покорило фанатов
Модель отправилась на водную прогулку в наряде, почти не скрывающем ее бюста.
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Фото, видео: Instagram @anastasiya_kvitko
Анастасия Квитко поразила фанатов купальником с невероятно глубоким декольте. Смелый наряд «русская Кардашьян» выбрала для прогулки на яхте.
Фото и видео появились на странице модели в Instagram. В сторис своего аккаунта Анастасия опубликовала видео, на котором хвастается купальником, а в основной ленте Квитко в том же образе позирует на палубе.
На «русской Кардашьян» белоснежный купальник со шнуровкой на спине и округлой горловиной. Пикантности купальному костюму добавляет вырез-капля до талии, который практически не скрывает пышного бюста модели.
«Обожаю Настеньку! Всегда идеальная! Самая-самая красивая!»
«Прелестная женщина. В этом белоснежном купальнике ты просто сногсшибательна», — восторгаются подписчики в комментариях под снимками.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что «русская Кардашьян» обольстила фанатов своими манящими формами в крошечном бикини.
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