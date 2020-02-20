Один из пострадавших при жесткой посадке Ан-2 в Магадане — в тяжелом состоянии
По словам министра здравоохранения Магаданской области Сергея Чеканова, мужчина помещен в противошоковую палату.
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Фото, видео: МЧС РФ; 5-tv.ru
В аэропорту Магадана потерпел крушение пассажирский самолет Ан-2. ЧП произошло на взлете. Воздушное судно не смогло набрать высоту и рухнуло на землю. На месте аварии сейчас работают спасатели.
«Всего на борту находилось 12 человек и два члена экипажа, которые самостоятельно покинули воздушное судно. В результате происшествия пострадали два человека, угрозы их жизни и здоровью нет», — сказала начальник отдела информации и связям с общественностью ГУ МЧС России по Магаданской области Анна Барышева.
Пострадавшие доставлены в больницу. Одни из них в тяжелом состоянии. По данным МЧС, самолет упал с высоты десяти метров. Борт принадлежал частной компании и перевозил рабочих вахтовиков в один из поселков. Причинами крушения, по предварительной версии могли стать ошибка экипажа и плохое техническое состояние самолета.
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