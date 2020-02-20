В Петербурге ищут сбежавшего подозреваемого в убийстве собственной матери
Мужчина сбежал из здания Следственного комитета. В городе объявлен план «Перехват».
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В Петербурге объявлен план «Перехват». Прямо из здания Следственного комитета, из-под конвоя сбежал мужчина подозреваемый в убийстве собственной матери.
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