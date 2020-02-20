В Петербурге ищут сбежавшего подозреваемого в убийстве собственной матери

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Мужчина сбежал из здания Следственного комитета. В городе объявлен план «Перехват».

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Фото, видео: Известия / Александр Казаков; 5-tv.ru

В Петербурге объявлен план «Перехват». Прямо из здания Следственного комитета, из-под конвоя сбежал мужчина подозреваемый в убийстве собственной матери.

Детали преступления шокируют — пытаясь скрыть преступление, подозреваемый спрятал тело пожилой женщины в бочке, которую собирался закопать в цемент.

В городе объявлен план перехват. К такому дерзкому побегу представители правопорядка, похоже, не были готовы.

Подробности циничного убийства у Светланы Бобруенко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по словам адвоката, подозреваемого в убийстве матери, его подзащитный не был заинтересован в смерти близкой родственницы.

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