Сбежавший по дороге в суд подозреваемый в убийстве матери не был заинтересован в ее смерти

Житель Санкт-Петербурга, сбежавший по дороге в суд по делу об убийстве собственной матери, не был заинтересован в смерти родственницы. Об этом сообщил адвокат мужчины Дмитрий Кондратьев.

«Версия защиты такова, что убийства как такового и не было. Насколько мне известно, у моего доверителя были многомиллионные долги, а все имущество было записано на его мать. В случае если бы он стал наследником, это имущество ушло бы для погашения его долгов. Поэтому он в первую очередь был не заинтересован в ее смерти», — сказал адвокат.

Юрист добавил, что мать подозреваемого в течение долгого времени болела. Незадолго до инцидента она обращалась в медицинскую клинику. Кондратьев считает, что женщина скончалась в силу естественных причин. На это указывает отсутствие признаков насильственной смерти. Ее сын же просто хотел спрятать тело, чтобы сохранить наследство.

Адвокат также прокомментировал бегство его подзащитного по дороге в суд. Он объяснил, что это случилось не при конвоировании. Клиент убежал из кабинета следователя на втором этаже.

«Доверитель скрылся непосредственно из кабинета следователя Следственного комитета по Невскому району. То есть, это не был там какой-то побег при конвоировании», — сообщил юрист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Невский районный суд не стал рассматривать ходатайство следствия об аресте подозреваемого в убийстве матери, так как он сбежал. Изначально внимание правоохранителей мужчина к себе привлек 17 февраля. Тогда он нанял экскаваторщика, чтобы закопать бочку с телом матери. Водитель спецтехники не знал о содержимом емкости и согласился. Во время работы он случайно увидел женскую голову, после чего вызвал правоохранителей.