Свадебный бум 20.02.20: российским ЗАГСам придется работать до позднего вечера

Сегодня в российских ЗАГСАх ожидается настоящий «свадебный бум». Причина в красивом сочетании цифр. 20.02.20. По мнению некоторых молодоженов, если расписаться в этот день, то брак будет долгим и счастливым.

К примеру, в Крыму ЗАГСАм предстоит работать с утра до позднего вечера. Сегодня намечено около 130 свадеб. Большая часть из них в Севастополе.

В Подмосковье тоже начнется свадебный переполох. Подано 380 заявлений. Это почти в три раза больше, чем годом ранее. Но наибольшее число мечтающих сыграть свадьбу сегодня, в столице. Там обменяются кольцами 800 пар.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в какие дни недели категорически нельзя играть свадьбы.