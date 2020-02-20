Свадебный бум 20.02.20: российским ЗАГСам придется работать до позднего вечера
Некоторые молодожены уверены, что если расписаться в этот день, то брак будет долгим и счастливым.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger; 5-tv.ru
Сегодня в российских ЗАГСАх ожидается настоящий «свадебный бум». Причина в красивом сочетании цифр. 20.02.20. По мнению некоторых молодоженов, если расписаться в этот день, то брак будет долгим и счастливым.
К примеру, в Крыму ЗАГСАм предстоит работать с утра до позднего вечера. Сегодня намечено около 130 свадеб. Большая часть из них в Севастополе.
В Подмосковье тоже начнется свадебный переполох. Подано 380 заявлений. Это почти в три раза больше, чем годом ранее. Но наибольшее число мечтающих сыграть свадьбу сегодня, в столице. Там обменяются кольцами 800 пар.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, в какие дни недели категорически нельзя играть свадьбы.
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