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Лучше без «Горько!»: в какие дни недели категорически нельзя играть свадьбы

, 12:22 | Анастасия Игонина Эксклюзив 989

Нумеролог Алла Новокрещина назвала самые неблагоприятные для торжества дни.

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Фото, видео: www.globallookpress.com; ВКонтакте @alla_astrovastu; 5-tv.ru

Молодожены обычно стремятся назначить свое торжество на те даты, которые будут максимально удобны для большинства гостей — как правило, выбирают для свадьбы конец недели. Нумеролог Алла Новокрещина рассказала 5-tv.ru, на какие из дней недели лучше не планировать свадьбы.

Выяснилось, что один из наиболее популярных дней — суббота — категорически не подходит для тех, кто надеется на сказочное «долго и счастливо».

«Суббота под управлением негативных планет. Поэтому 99,9% браков, заключенных в этот день, будут обречены на развод», — поделилась Алла.

Не подходят для радостного события даты, в дне или месяце которых есть числа один, семь, восемь и девять. А одно из наиболее неудачных для брака чисел — два. Двойка в любой части даты гарантирует нестабильность и постоянные эмоциональные качели. Поэтому если вы не успели официально оформить отношения в «зеркальную дату» 20.02.2020, не расстраивайтесь — это к лучшему.

Зато еще один удобный день недели — пятница — оказался идеальным для бракосочетания. Этот день, уверяет нумеролог, отвечает за мир, любовь и гармонию. Кроме того, удачу в семейной жизни принесут даты, состоящие из чисел, сумма которых дает шестерку — например, 6-е, 15-е или 24-е. Если вы еще не подали заявление в ЗАГС, рекомендуем поторопиться: ближайший максимально удачный день — 6 марта.

Ранее 5-tv.ru публиковал список идеальных пар по гороскопу.

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Лучше без «Горько!»: в какие дни недели категорически нельзя играть свадьбы

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