Опера «Манон» вернулась на сцену Московского музыкального театра

В Московском академическом Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко восстановили оперу «Манон» на музыку французского композитора Жюля Массне.

Премьера прошла в январе 2016 года. И вот сейчас спектакль вернулся на сцену, но уже другим — в классическую оперу вдохнули современности.

Железнодорожный вокзал вместо пыльной стоянки дилижансов. По рыночной площади развозят товар не в тачках, а на мотороллерах. Историю любви провинциальной девушки и бедного семинариста режиссер Андрейс Жагарс перенес из Франции восемнадцатого века на двести лет вперед. Словно намекая — такое могло произойти в любое время.

Задумку постановщиков оценила Елена Хмура.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в петербургской Мариинке по-новому взглянули на набоковскую «Лолиту».