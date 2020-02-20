Опера «Манон» вернулась на сцену Московского музыкального театра
Спектакль восстановили после премьеры 2016 года.
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Фото, видео: РИА Новости / Владимир Вяткин; 5-tv.ru
В Московском академическом Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко восстановили оперу «Манон» на музыку французского композитора Жюля Массне.
Премьера прошла в январе 2016 года. И вот сейчас спектакль вернулся на сцену, но уже другим — в классическую оперу вдохнули современности.
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