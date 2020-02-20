«Пиковая дама»: Глафира Тарханова снялась в образе загадочной роковой леди
Актриса рассказала поклонникам, почему с ранних лет любит фотографироваться.
Фото: Instagram @glafiratarhanova, @anka.melnikova
Звезда сериала «Измены» Глафира Тарханова восхитила поклонников в сексуальном образе роковой женщины. Актрисе нанесли яркий макияж, а также добавили к образу черную сетчатую вуаль, которая придала ее лицу загадочности. Эффектные снимки знаменитость опубликовала в Instagram, автор фото — Соня Романова.
«Меня частенько спрашивают зачем я фотографируюсь? Мне это нравится и приносит удовольствие! Не только результат, но и сам процесс, с детства», — призналась знаменитость.
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Ура!!! 💣 Наконец-то я могу вам показать эти кадры😁 4-е фото вошло в публикацию в итальянском журнале @elegantmagazine 💥 Меня частенько спрашивают зачем я фотографируюсь??? Мне это нравится и приносит удовольствие! Не только результат, но и сам процесс, с детства😁 ох! я доберусь до архивных кадров когда-нибудь вам их покажу 🙈 хотите??? 💥 Это каждый раз НОВАЯ РОЛЬ! А также ради творчеста с интересными талантливыми людьми. Над этими кадрами работала супер команда: 📷@sophie_rom 💃@inside_pro.fashion 💄 @you.me_makeup 📠@leb_nastya 😁 Как вам???
Фанаты отметили, что такой образ очень подходит Глафире, однако для его завершения в руке актрисы не хватает мундштука.
«Вы прекрасны в любом образе»;
«Шикарнейшая!»;
«Какая же ты красавица и талантище»;
«Глафира, образ роковой женщины прекрасен»;
«Ух ты! Прям богатая женщина, которая в конце детектива — убийца из Агаты Кристи. Фото потрясающие!»;
«Пиковая дама», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Глафира Тарханова предложила фанатам угадать, на что похожи ее «бесконечные» ноги.
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