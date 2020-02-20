«Пиковая дама»: Глафира Тарханова снялась в образе загадочной роковой леди

Звезда сериала «Измены» Глафира Тарханова восхитила поклонников в сексуальном образе роковой женщины. Актрисе нанесли яркий макияж, а также добавили к образу черную сетчатую вуаль, которая придала ее лицу загадочности. Эффектные снимки знаменитость опубликовала в Instagram, автор фото — Соня Романова.

«Меня частенько спрашивают зачем я фотографируюсь? Мне это нравится и приносит удовольствие! Не только результат, но и сам процесс, с детства», — призналась знаменитость.

Фанаты отметили, что такой образ очень подходит Глафире, однако для его завершения в руке актрисы не хватает мундштука.

«Вы прекрасны в любом образе»;

«Шикарнейшая!»;

«Какая же ты красавица и талантище»;

«Глафира, образ роковой женщины прекрасен»;

«Ух ты! Прям богатая женщина, которая в конце детектива — убийца из Агаты Кристи. Фото потрясающие!»;

«Пиковая дама», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Глафира Тарханова предложила фанатам угадать, на что похожи ее «бесконечные» ноги.