Цапля, циркуль или ходули: Глафира Тарханова предложила фанатам угадать, на что похожи ее «бесконечные» ноги
36-летняя актриса поделилась серией снимков в стильном образе.
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Фото, видео: Instagram @glafiratarhanova
Глафира Тарханова восхитила подписчиков невероятно длинными «бесконечными» ногами. 36-летняя кинозвезда опубликовала в Instagram серию снимков, на которых предстала в максимально стильном женственном образе. На фото актриса позирует в джинсах, светлом топе, сверкающем серебристом пиджаке и босоножках.
На опубликованных фотографиях ноги артистки выглядят невероятно длинными. Глафира Тарханова предложила пользователям придумать для необычных кадров название.
«1. Почти цапля; 2. Удлинение ног прошло успешно; 3. История девушки на ходулях. А как бы вы назвали эти фото?» — спросила знаменитость.
Поклонники Глафиры Тархановой не заставили себя ждать и оставили под постом множество шутливых комментариев с вариантами подписи к фотографиям.
«Ее звали Глафира Циркуль»;
«Ноги от ушей, хоть завязочки пришей!»
«Одним шагом — три ступеньки»;
«Глафиры нет, одни ноги!» — написали фолловеры.
Пользователей соцсети в очередной раз восхитила естественная красота и привлекательность их кумира. Фанаты осыпали любимицу десятками комплиментов.
«Вас хоть в мешок из-под картошки одень, вы очаровательна в любом образе и в любых локациях!» — заявил один из юзеров.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Глафира Тарханова очаровала фанатов лучезарной улыбкой.
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