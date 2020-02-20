Житель Якутии ножницами искромсал жену

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Василий Заика
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Инцидент произошел 19 февраля в городе Покровск.

Фото: www.globallookpress.com / decode

Житель Якутии искромсал ножницами собственную супругу, об этом сообщает региональный СК. Инцидент произошел 19 февраля в городе Покровск.

По версии следствия, пьяный 25-летний мужчина учинил ссору с благоверной. В пылу необузданной ярости он схватил ножницы и восемь раз ударил ими жену.

26-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте. Злоумышленник был задержан. Возбуждено уголовное дело. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об аресте подозреваемого.

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