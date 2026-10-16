Годовщина подвига Юрьевского полка отмечается в России

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Бойцы Красной Армии остановили значительно превосходящих их по численности иностранных интервентов в октябре 1918 года.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Важная дата русской истории. В эти дни отмечается годовщина подвига Юрьевского полка.

В октябре 1918 года на северо-западе нашей страны, в лесах под Архангельском, всего 1300 красноармейцев остановили значительно превосходящих их по численности иностранных интервентов — почти десять тысяч американцев, французов и англичан.

Во время Гражданской войны в России те заняли сторону «белых» и отправились в поход на Москву и Петроград. Однако вернулись ни с чем. Правда, успели организовать на острове под Архангельском первый на территории нашей страны концлагерь.

«60 километров от Архангельска по Белому морю. В 1918 году по этому же маршруту на остров Мудьюг американцы, британцы, французы свозили русских людей, которые отказывались сотрудничать», — рассказывает корреспондент Даниил Ланков.

И был еще один малоизвестный факт. Лагерь курировал некий Эрнест Бо. Позже он уедет во Францию и создаст там самые популярные в мире духи — «Шанель № 5». Вот такой пируэт истории.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Годовщина подвига Юрьевского полка отмечается в России

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