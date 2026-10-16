«Ценю только одно»: SHAMAN назвал главное мужское качество

SHAMAN объяснил, что умение держать слово делает мужчину мужчиной

Умение держать слово — главное качество любого мужчины. Об этом сообщил заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, в беседе с 5-tv.ru на юбилейном концерте народного артиста РФ Николая Баскова.

Отвечая на вопрос о том, что он больше всего ценит в Баскове как в человеке, певец сформулировал свой ответ шире и рассказал о собственном представлении о мужских качествах.

«В любом мужчине я ценю только одно — слово. Я считаю, что именно слово делает мужчину мужчиной», — заявил SHAMAN.

Певец подчеркнул, что за обещанием, по его мнению, обязательно должно следовать действие.

«Именно слово. Конечно, потом следует дело, безусловно. Но в начале, в начале было слово», — добавил артист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что SHAMAN рассказал о подготовке к своему 35-летию и изменениях во внешности. Певец отметил, что сейчас старается привести себя в форму к юбилею, однако не считает колебания веса поводом для переживаний.

Артист подчеркнул, что вес человека может меняться в разные периоды жизни, поэтому не стоит зацикливаться на цифрах. По мнению SHAMAN, гораздо важнее внешности внутренние качества человека.

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