«Свободен»: SHAMAN раскрыл секрет исчезнувшего обручального кольца

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 31 0

Певец назвал три причины, по которым выступает перед поклонниками без супружеского украшения.

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Зыков; 5-tv.ru

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SHAMAN рассказал о причине отсутствия обручального кольца

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный, как SHAMAN, не носит кольцо на концертах по ряду причин. Об этом он рассказал 5-tv.ru на юбилейном концерте Николая Баскова.

Первые две причины — практические и связаны с тем, как певец двигается на сцене.

«Во-первых, я достаточно крепко держу в руках микрофон, он царапает кольцо<…> Второе — это то, что оно может элементарно потеряться, потому что я достаточно динамично веду себя на сцене», — сказал артист в ответ на вопрос корреспондента.

Однако есть еще одно объяснение. Хотя сам Ярослав — человек женатый, его сценический персонаж SHAMAN свободен.

«Ярослав Дронов — человек женатый, но SHAMAN на сцене всегда свободен», — заявил певец.

Ранее Дронов на этом же мероприятии заявил, что может выступить дуэтом с народным артистом РФ Николаем Басковым. Есть вероятность, что они споют хит «Натуральный блондин».

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