Житель Подмосковья утонул в самодельной купели посреди поля

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Василий Заика
Эксклюзив 35

Трагедия произошла 19 февраля в районе речки Нахавня у деревни Клопово под Звенигородом.

Фото: 5-tv.ru

Житель подмосковного Звенигорода утонул в самодельной купели посреди поля. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел днем 19 февраля в районе речки Нахавня у деревни Клопово.

Стражи порядка выяснили, что 65-мужчина сколотил из досок купель глубиной около метра и поставил ее в чистом поле. В злополучный день он оставил дома предсмертную записку, пришел к купели и нырнул в воду.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

5-tv.ru

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