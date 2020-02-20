Житель Подмосковья утонул в самодельной купели посреди поля

Житель подмосковного Звенигорода утонул в самодельной купели посреди поля. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел днем 19 февраля в районе речки Нахавня у деревни Клопово.

Стражи порядка выяснили, что 65-мужчина сколотил из досок купель глубиной около метра и поставил ее в чистом поле. В злополучный день он оставил дома предсмертную записку, пришел к купели и нырнул в воду.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.