Кардиолог объяснил, как заранее распознать симптомы сердечного приступа

Сердечный приступ может развиваться около месяца. За это время он предупреждает о себе необычными симптомами. Об этом в интервью изданию «Аргументы и факты» рассказал кардиолог, доктор медицинских наук Мехман Мамедов.

По словам врача, предвестниками инфаркта становятся сонливость и меланхолия. Такие недуги возникают из-за патологического сужения сосудов. Организму не хватает кислорода и питания. На это реагирует нервная система. Отсюда у человека возникает состояние беспричинной эмоциональной угнетенности.

На сбой в работе сердца указывает сбивчивое, прерывистое дыхание. Этот симптом связан с проблемами в функционировании легких и нарушением процесса газообмена — следствиями сбоя в работе сердца. Кроме того, за несколько дней до приступа больной может почувствовать озноб. Часто подобное состояние путают с ОРВИ. В отличие от вирусной инфекции при таком симптоме у человека не поднимается температура.

Существует и абдоминальная форма сердечного приступа, которая встречается преимущественно у женщин. Перед этим возникает боль по всему животу или под ребрами с правой стороны. Это сопровождается изжогой, тошнотой, не приносящей облегчения рвотой и метеоризмом. А астматическая форма инфаркта предупреждается кашлем с пенистой мокротой розоватого цвета.

Ранее 5-tv.ru писал, что кардиологи назвали три способа избежать инфаркта и инсульта.