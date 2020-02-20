Видео: В Ульяновске водитель сбил беременную девушку и попытался скрыться
Вопиющий инцидент произошел в микрорайоне Дальнее Засвияжье на улице Рябикова.
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Фото, видео: ВКонтакте @ultip; Известия / Константин Кокошкин
Водитель Lada сбил беременную девушку и попытался скрыться с места ДТП. Вопиющий инцидент произошел в Ульяновске в микрорайоне Дальнее Засвияжье на улице Рябикова.
Момент наезда на пешехода попал в поле зрения видеорегистратора очевидца происшествия. На кадрах видно, как к пострадавшей подбегают другие пешеходы для оказания помощи. В определенный момент из отечественной легковушки выходит пассажир и смотрит на происходящее. В ту же секунду водитель Lada нажимает на газ, а его пассажир падает на проезжую часть.
Очевидец ДТП проезжает вперед и становится видно, что автомобиль нарушителя заблокирован машиной еще одного свидетеля произошедшего. Пользователи социальной сети «ВКонтакте» отмечают, что водитель Lada был нетрезв.
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