Видео: В Ульяновске водитель сбил беременную девушку и попытался скрыться

Водитель Lada сбил беременную девушку и попытался скрыться с места ДТП. Вопиющий инцидент произошел в Ульяновске в микрорайоне Дальнее Засвияжье на улице Рябикова.

Момент наезда на пешехода попал в поле зрения видеорегистратора очевидца происшествия. На кадрах видно, как к пострадавшей подбегают другие пешеходы для оказания помощи. В определенный момент из отечественной легковушки выходит пассажир и смотрит на происходящее. В ту же секунду водитель Lada нажимает на газ, а его пассажир падает на проезжую часть.

Очевидец ДТП проезжает вперед и становится видно, что автомобиль нарушителя заблокирован машиной еще одного свидетеля произошедшего. Пользователи социальной сети «ВКонтакте» отмечают, что водитель Lada был нетрезв.