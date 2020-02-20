ФСБ выявила крупную сеть подпольных оружейников
Сотрудники спецслужб пресекли противоправную деятельность 39 граждан в 19 регионах Российской Федерации.
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Фото, видео: РИА Новости / Павел Лисицын; ФСБ РФ
Федеральная служба безопасности во взаимодействии с МВД России пресекла противоправную деятельность 39 подпольных оружейников в 19 регионах РФ. По данным Центра общественных связей ФСБ, злоумышленники изготовляли боеприпасы и переделывали гражданское оружие под боевое. Сотрудникам спецслужб удалось прекратить деятельность четырех подпольных организаций.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов изъяли 76 единиц огнестрельного оружия российского и иностранного производства, а также 11 ручных осколочных гранат, семь взрывателей, около трех тысяч патронов различного калибра, свыше 11 килограммов взрывчатых веществ, пять приспособлений для бесшумной стрельбы и оборудование для производства боеприпасов. Все средства будут направлены на криминалистические экспертизы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что подпольный оружейный цех обнаружили полицейские и росгвардейцы в ходе обысков по ряду адресов в Назрановском районе Ингушетии.
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