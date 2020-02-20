По факту жесткой посадки самолета АН-2 в Магадане возбуждено уголовное дело

Следственные органы Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России по факту жесткой посадки самолета АН-2 в Магадане возбудили уголовное дело в соответствии с первой частью 263-й статьи УК РФ «Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения воздушного судна».

Борт номер RA-40642 следовал рейсом «Магадан — поселок Сеймчан Магаданской области». Авиалайнер принадлежал частной компании и перевозил рабочих вахтовиков в один из поселков. На борту воздушного судна находились 12 пассажиров и два члена экипажа. По данным СК РФ, 13 из них госпитализированы в местные больницы.

Как уточняет Интерфакс со ссылкой на министра здравоохранения Магаданской области Сергея Чеканова, девять человек уже выписаны из клиники. Четверо остаются в лечебном учреждении с компрессионным переломом позвоночника, один — с ушибом позвоночника.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что причинами крушения, по предварительной версии, могли стать ошибка экипажа и плохое техническое состояние самолета.