По факту жесткой посадки самолета АН-2 в Магадане возбуждено уголовное дело
Всего на борту воздушного судна находились 12 пассажиров и два члена экипажа.
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Фото, видео: YouTube / Следственный комитет Российской Федерации
Следственные органы Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России по факту жесткой посадки самолета АН-2 в Магадане возбудили уголовное дело в соответствии с первой частью 263-й статьи УК РФ «Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения воздушного судна».
Борт номер RA-40642 следовал рейсом «Магадан — поселок Сеймчан Магаданской области». Авиалайнер принадлежал частной компании и перевозил рабочих вахтовиков в один из поселков. На борту воздушного судна находились 12 пассажиров и два члена экипажа. По данным СК РФ, 13 из них госпитализированы в местные больницы.
Как уточняет Интерфакс со ссылкой на министра здравоохранения Магаданской области Сергея Чеканова, девять человек уже выписаны из клиники. Четверо остаются в лечебном учреждении с компрессионным переломом позвоночника, один — с ушибом позвоночника.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что причинами крушения, по предварительной версии, могли стать ошибка экипажа и плохое техническое состояние самолета.
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