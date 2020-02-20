Кровавая бойня в немецком Ханау: хронология событий

Ночью тихий немецкий городок Ханау содрогнулся от ужаса: неизвестный устроил настоящую кровавую бойню. Он врывался в кафе и расстреливал всех, кто находился внутри. По предварительной информации, десять человек погибли, пятеро пострадавших — в критическом состоянии.

Очевидцы насчитали десятки залпов, после которых последовали страх и паника.

За ситуацией на месте следит Виталий Чащухин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что неизвестный расстрелял людей в немецком Ханау.