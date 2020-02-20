Кровавая бойня в немецком Ханау: хронология событий
В результате стрельбы в небольшом городке погибли девять человек.
Закрыть
Смотрите также:
Неизвестный расстрелял людей в немецком Ханау — видео
В Дрездене и Лейпциге усилили меры безопасности после стрельбы в Галле
Опубликовано видео атаки у синагоги в немецком Галле
Не менее двух человек участвовали в стрельбе у синагоги в немецком городе Галле
Полиция проводит тотальную проверку автомобилей на границе Франции и Германии
Мужчина, захвативший заложника на вокзале в Кельне, обезврежен
Появилось новое видео с места перестрелки у берлинского ночного клуба
Фото, видео: www.globallookpress.com / Boris Rössler; 5-tv.ru
Ночью тихий немецкий городок Ханау содрогнулся от ужаса: неизвестный устроил настоящую кровавую бойню. Он врывался в кафе и расстреливал всех, кто находился внутри. По предварительной информации, десять человек погибли, пятеро пострадавших — в критическом состоянии.
Очевидцы насчитали десятки залпов, после которых последовали страх и паника.
За ситуацией на месте следит Виталий Чащухин.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что неизвестный расстрелял людей в немецком Ханау.
Нашли ошибку?