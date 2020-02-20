Дочка Валерии раскрыла свое настоящее имя
Молодая певица Анна Шульгина удивила поклонников неожиданным признанием.
Закрыть
Смотрите также:
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которые никогда не уживутся друг с другом
«Уже не в моде!» — Васильев дал урок по стилю 46-летней Марии Мироновой
Обладательницам каких имен крупно повезет в 2020 году?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 февраля
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
«Копия отца»: Ирина Круг в День всех влюбленных показала повзрослевшего сына
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака
Звезда «Папиных дочек» в распахнутом плаще показала идеальную растяжку
Фото, видео: Instagram @shena_music
Неожиданное признание дочери Валерии удивило ее подписчиков в Instagram. Певица Анна Шульгина, известная как Shena, рассказала о себе и в числе других фактов раскрыла свое настоящее имя.
«Шена. Да, это мое настоящее имя. Шок», — написала 26-летняя исполнительница.
Пользователи в комментариях засыпали ее уточняющими вопросами. Девушка объяснила, что родители ее крестили под именем Анна, а зарегистрировали как Шену. Фанаты не поверили ее словам и попросили показать паспорт. Возможно, наследница народной артистки сделает это позже.
Как уточняет портал Дни.ру, у Валерии трое детей, которые в браке с продюсером Александром Шульгиным. Старший Артемий посвятил жизнь бизнесу, младший сын Арсений стал талантливым пианистом, но забросил это увлечение. Музыкой сегодня занимается лишь Анна. Чтобы уйти от сравнения с матерью, она носит короткую стрижку и исполняет песни, которые заметно отличаются по стилю от репертуара Валерии.
Помимо факта о своем имени Шульгина рассказала о себе, что не умеет скрывать эмоции, любит смеяться по поводу и без, обожает музыку с характером, часто испытывает панические атаки в людных местах, но максимально расслабленно чувствует себя на сцене перед многотысячной аудиторией.
Ранее 5-tv.ru писал, что Валерия с мужем удивили поклонников дерзким образом.
Нашли ошибку?