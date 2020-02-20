Дочка Валерии раскрыла свое настоящее имя

Неожиданное признание дочери Валерии удивило ее подписчиков в Instagram. Певица Анна Шульгина, известная как Shena, рассказала о себе и в числе других фактов раскрыла свое настоящее имя.

«Шена. Да, это мое настоящее имя. Шок», — написала 26-летняя исполнительница.

Пользователи в комментариях засыпали ее уточняющими вопросами. Девушка объяснила, что родители ее крестили под именем Анна, а зарегистрировали как Шену. Фанаты не поверили ее словам и попросили показать паспорт. Возможно, наследница народной артистки сделает это позже.

Instagram @shena_music

Как уточняет портал Дни.ру, у Валерии трое детей, которые в браке с продюсером Александром Шульгиным. Старший Артемий посвятил жизнь бизнесу, младший сын Арсений стал талантливым пианистом, но забросил это увлечение. Музыкой сегодня занимается лишь Анна. Чтобы уйти от сравнения с матерью, она носит короткую стрижку и исполняет песни, которые заметно отличаются по стилю от репертуара Валерии.

Помимо факта о своем имени Шульгина рассказала о себе, что не умеет скрывать эмоции, любит смеяться по поводу и без, обожает музыку с характером, часто испытывает панические атаки в людных местах, но максимально расслабленно чувствует себя на сцене перед многотысячной аудиторией.

Ранее 5-tv.ru писал, что Валерия с мужем удивили поклонников дерзким образом.