Несмотря на возраст, певица Валерия продолжает радовать фанатов, то и дело меняя имидж. Сегодня она — блистательная красотка на красной дорожке, а завтра, быть может, гламурная фея. Кстати, артистка зачастую устраивает фотосессии в самых неожиданных местах, а главное — с мужем Иосифом Пригожиным!

Instagram @valeriya

Так, например, недавно звездная пара шокировала поклонников по-настоящему дерзким образом. На свежем снимке в Instagram певица позирует в кожаном платье с массивными золотыми украшениями, а ее супруг выглядывает из авто, демонстрируя тату-рукав. Валерия даже придумала название кадру: «Такси на Дубровку вызывали?»

«Оригинально!»

«С таким таксистом в дороге не соскучишься!»

«Роскошные!»

«Молодая, красивая, дерзкая!» — писали фолловеры в комментариях.

Ранее 5-tv.ru рассказал, зачем Валерия перевоплотилась в корейскую кибер-девочку.