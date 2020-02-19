«Роскошные!» — Валерия с мужем удивили поклонников дерзким образом
Фолловеров особенно впечатлил тату-рукав на одной из рук Иосифа Пригожина.
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Фото, видео: Instagram @valeriya
Несмотря на возраст, певица Валерия продолжает радовать фанатов, то и дело меняя имидж. Сегодня она — блистательная красотка на красной дорожке, а завтра, быть может, гламурная фея. Кстати, артистка зачастую устраивает фотосессии в самых неожиданных местах, а главное — с мужем Иосифом Пригожиным!
Так, например, недавно звездная пара шокировала поклонников по-настоящему дерзким образом. На свежем снимке в Instagram певица позирует в кожаном платье с массивными золотыми украшениями, а ее супруг выглядывает из авто, демонстрируя тату-рукав. Валерия даже придумала название кадру: «Такси на Дубровку вызывали?»
«Оригинально!»
«С таким таксистом в дороге не соскучишься!»
«Роскошные!»
«Молодая, красивая, дерзкая!» — писали фолловеры в комментариях.
Ранее 5-tv.ru рассказал, зачем Валерия перевоплотилась в корейскую кибер-девочку.
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