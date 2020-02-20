Владимир Путин перечислил задачи налоговой службы

Президент России Владимир Путин назвал задачи Федеральной налоговой службы. Глава РФ отметил, что ФНС — один из главных органов в стране, причем цель его деятельности заключается вовсе не в том, чтобы «ходить с дубиной и выколачивать деньги из людей». По словам российского лидера, ведомство призвано облегчить положение налогоплательщиков и сделать процедуру денежных выплат более прозрачной. В частности, именно этим занимался Михаил Мишустин на посту руководителя ведомства.

«Честный человек, который понимает, что он платит налоги по-честному, „в белую“, вправе рассчитывать на то, чтобы дальше эти средства эффективным образом государством были потрачены. Но на первом этапе — это не просто взять и выдрать деньги с человека. Нужно организовать работу таким образом, чтобы и налогоплательщику, и государству было комфортно друг с другом работать», — отметил Путин в рамках интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин рассказал, как происходил процесс выбора нового премьер-министра. В своем решении российский лидер опирался на личные и деловые качества Михаила Мишустина.