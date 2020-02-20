Владелица Wildberries Бакальчук стала богатейшей женщиной России
Бизнес-леди обогнала многолетнего лидера списка Fоrbеs Елену Батурину, чье состояние оценивается в 1,2 миллиарда долларов.
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Фото, видео: ТАСС / Рюмин Александр; РИА Новости / Пресс-служба Wildberries.ru; www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox, West Coast Surfer
Основательница онлайн-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук признана самой богатой женщиной в России. Ее состояние оценивается в 1,4 миллиарда долларов.
Как сообщает URA.RU со ссылкой на Forbes, многолетний лидер рейтинга Елена Батурина опустилась в рейтинге на второе место. По данным издания, ее доход составляет 1,2 миллиарда долларов.
Татьяна Бакальчук вошла в список богатейших людей России в 2018 году. Тогда ее состояние было равно 600 миллионов долларов и уже за год увеличилось почти вдвое. В 2019 году оборот Wildeberries вырос на 88% и составил 223,5 миллиарда рублей.
Ассортимент онлайн-магазина достиг 3,6 миллиона единиц. За 2019 год компания выполнила 164 миллионов заказов, а с января 2020 года запустила продажи также на территории Евросоюза.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Forbes сообщил о появлении нового долларового миллиардера в России. Им стал основатель финансово-технологической компании Revolut Николай Сторонский.
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