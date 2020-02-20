Владелица Wildberries Бакальчук стала богатейшей женщиной России

Основательница онлайн-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук признана самой богатой женщиной в России. Ее состояние оценивается в 1,4 миллиарда долларов.

Как сообщает URA.RU со ссылкой на Forbes, многолетний лидер рейтинга Елена Батурина опустилась в рейтинге на второе место. По данным издания, ее доход составляет 1,2 миллиарда долларов.

Татьяна Бакальчук вошла в список богатейших людей России в 2018 году. Тогда ее состояние было равно 600 миллионов долларов и уже за год увеличилось почти вдвое. В 2019 году оборот Wildeberries вырос на 88% и составил 223,5 миллиарда рублей.

Ассортимент онлайн-магазина достиг 3,6 миллиона единиц. За 2019 год компания выполнила 164 миллионов заказов, а с января 2020 года запустила продажи также на территории Евросоюза.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Forbes сообщил о появлении нового долларового миллиардера в России. Им стал основатель финансово-технологической компании Revolut Николай Сторонский.