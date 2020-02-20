Простое и милое фото выложил в сеть сын актера и телеведущего Игоря Верника — Григорий. Кадр, на котором студент школы-студии МХАТ запечатлен в кедах и штанах спортивного кроя, сын звезды выложил в Instagram.

Любопытно, что юный артист не особо балует публику фотосессиями. Здесь же он не только показал себя во всей красе, чем порадовал подписчиков, но и сопроводил картинку стихотворным экспромтом.

Instagram @gr_vernik

«Фото у стены — месяц до весны; Кеды на ногах, всюду ох, да ах…», — написал 20-летний сын Верника.

Фолловеры тут же отреагировали на снимок радостными комментариями. Некоторые решили подражать стилю своего кумира и продолжили рифмоплетство.

«Куртка с капюшоном — любовь к корнишонам», — написал один из подписчиков.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Игорь Верник развеселил своих поклонников видео, где он примеряет женское платье в гримерке. На нем видно, как артист сетует, что ему дали бюстгальтер не того размера, что нужно.