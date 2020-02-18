Игорь Верник показал подписчикам, как его одевают в женское платье, ради роли в одном из спектаклей. Артист опубликовал забавное видео в Instagram, на котором его запечатлели в парике, бежевом бюстгальтере и подъюбнике. Звезде театра и кино оказался слишком большой топ для его «бюста», поэтому костюмерам пришлось запихивать несколько пар носков, чтобы придать «груди» пышности.

«Ну почему нельзя было моего размера? У меня же трешечка!» — посетовал актер.

На забавное видео отреагировали звезда Comedy Woman Екатерина Варнава, актриса Юлия Хлынина и оперная певица Анна Нетребко. Знаменитости подшутили в комментариях над актером.

«Ну допустим шик»;

«А ты в отличной форме, матушка»;

«Викторию сикрет надо! Разве тебе не говорили тупые бабы?!» — написали знаменитости (сохранена орфография автора — Прим.ред.).

Поклонники решили не отставать от знаменитых подписчиков и также оставили искрометные комментарии под публикацией артиста.

«Туфелька — это ерунда! Главное грудь не потерять!»

«Похож стал на мою тетю Зою!»

«А Вам идет»;

«Во всех ты, Душенька, нарядах хороша!»

«Вот это да! Хороша, чертовка», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Пореченков «страстно» поцеловал Верника прямо на сцене.