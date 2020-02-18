«Во всех ты, Душенька, нарядах хороша!» — Верник в платье рассмешил фанатов
Актера запечатлели в гримерке во время примерки женского костюма.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova; Instagram @ivernik
Игорь Верник показал подписчикам, как его одевают в женское платье, ради роли в одном из спектаклей. Артист опубликовал забавное видео в Instagram, на котором его запечатлели в парике, бежевом бюстгальтере и подъюбнике. Звезде театра и кино оказался слишком большой топ для его «бюста», поэтому костюмерам пришлось запихивать несколько пар носков, чтобы придать «груди» пышности.
«Ну почему нельзя было моего размера? У меня же трешечка!» — посетовал актер.
На забавное видео отреагировали звезда Comedy Woman Екатерина Варнава, актриса Юлия Хлынина и оперная певица Анна Нетребко. Знаменитости подшутили в комментариях над актером.
«Ну допустим шик»;
«А ты в отличной форме, матушка»;
«Викторию сикрет надо! Разве тебе не говорили тупые бабы?!» — написали знаменитости (сохранена орфография автора — Прим.ред.).
Поклонники решили не отставать от знаменитых подписчиков и также оставили искрометные комментарии под публикацией артиста.
«Туфелька — это ерунда! Главное грудь не потерять!»
«Похож стал на мою тетю Зою!»
«А Вам идет»;
«Во всех ты, Душенька, нарядах хороша!»
«Вот это да! Хороша, чертовка», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Пореченков «страстно» поцеловал Верника прямо на сцене.
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