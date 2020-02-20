Мальчик проглотил инструмент стоматолога в больнице Ленинградской области

Следователи Ленинградской области выясняют, как получилось, что 12-летний мальчик проглотил инструмент стоматолога на приеме у врача в Приозерской межрайонной больнице. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья», назначен ряд судебных экспертиз. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ленинградской области, это случилось 17 января.

«При оказании услуг, в ротовой полости ребенка оказался медицинский инструмент, предназначенный для прохождения и расширения корневых каналов, который мальчик проглотил», — говорится в сообщении.

Посторонний предмет врачи извлекли из организма подростка спустя день в областной детской клинической больнице.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Магнитогорске на приеме у стоматолога женщина проглотила иглу, выпавшую из рук врача.