Повар московской гимназии украла у ученика часы Apple Watch

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Василий Заика
38

Инцидент произошел в учебном заведении на улице Зворыкина. Возбуждено уголовное дело.

Фото: www.globallookpress.com / Christoph Dernbach

Повар московской гимназии украла у ученика часы Apple Watch. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел в учебном заведении на улице Зворыкина.

Мать 11-летнего школьника рассказала полицейским, что мальчик хватился дорогостоящего гаджета в раздевалке после урока физкультуры. Стражи порядка выяснили, что 37-летняя повар столовой гимназии обнаружила часы ребенка на подносе с использованной посудой и забрала себе.

Нанесенный ущерб оценивается в 30 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Расследование продолжается.

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