Президент Германии назвал «террористическим актом насилия» стрельбу в Ханау

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал «террористическим актом насилия» стрельбу в немецком городе Ханау. Глава государства подчеркнул, что власти не ослабят усилий, направленных на обеспечение мирного сосуществования в стране.

«С ужасом я узнал о террористическом акте насилия в Ханау. Мои глубокие соболезнования родным погибших», — цитирует ТАСС заявление Франк-Вальтера Штайнмайера.

В ночь на 20 февраля 43-летний житель Германии открыл стрельбу в баре, а затем на одной из площадей города Ханау в федеральной земле Гессен в центральной части страны. По предварительной информации, в результате инцидента десять человек погибли, пятеро пострадавших — в критическом состоянии. Расследование происшествия ведет генеральная прокуратура ФРГ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что неизвестный злоумышленник устроил стрельбу в торговом комплексе Банкгкока.