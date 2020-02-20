Адвокат наследника имущества Яковлева рассказал, что Григорьев-Апполонов заявил на суде о невменяемости певца

Андрей Григорьев-Апполонов заявил на суде о невменяемости солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева, скончавшегося в 2017 году. Об этом сообщает сайт KP.RU со ссылкой на адвоката наследника имущества Яковлева Романа Радова, который судится за него с Александрой Куцевол, называющей себя гражданской женой покойного «Иванушки». Женщина пытается оспорить завещание, доказывая, что артист был не в себе.

Тот факт, что на стороне Куцевол в суде выступал человек по имени Андрей Григорьев-Апполонов, подтвердил изданию и сам Роман Радов, но он не верит, что солист «Иванушек» и близкий друг Олега Яковлева мог так поступить.

«Сам я на допросе не был, видел только документы, судебные протоколы. В этих документах действительно фигурирует имя Андрея Григорьева-Апполонова», — сказал он.

По словам актера, Андрей и правда, поддерживал Александру Куцевол во время судебной тяжбы, давал ей деньги на процесс, звонил Радову с предложениями по мировому соглашению.

«И все-таки я отказываюсь верить, что он мог так поступить со своим другом. Олег ведь так любил его… Единственное, чем могу объяснить присутствие этого имени в документе, это тем, что есть другой Григорьев–Апполонов. Муж покойной сестры Андрея. Полный его тезка», — полагает Роман.

По его словам, этот человек и раньше пытался вмешиваться в судебный процесс через СМИ, и вполне мог «хайпануть», сказав в суде, что Яковлев был невменяем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что суд отказал Александре Куцевол, называющей себя вдовой Олега Яковлева, в доле в наследстве. Но Женщина отказывается покидать квартиру на Дербеневской набережной в Москве стоимостью более 20 миллионов рублей.