«Молимся, чтобы все завершилось»: Добронравов о съемках седьмого сезона «Сватов»

Российский актер Федор Добронравов в интервью 5-tv.ru рассказал о съемках седьмого сезона сериала «Сваты». По словам звезды, работы над продолжением кинокартины сейчас ведутся. Артисты надеются, что, в конце концов, съемочный процесс будет завершен и зрители смогут увидеть новые серии полюбившейся ленты, однако, когда это произойдет, пока точно неизвестно.

«Ну, мало что от нас иногда может зависеть, это все-таки геополитическая сейчас такая немножко вмешалась в наше творчество. Но я, мы молимся, чтобы все это завершилось, слава тебе Господи все идет потихонечку», — поделился Добронравов.

О конкретных сроках завершения съемок он не решился рассуждать, однако признался, что в течение нового сезона сериала сменятся три времени года: зима, весна и лето. Около трети работы над кинокартиной уже завершено.

«По плану вот сейчас сняли зиму, снимем весну и доснимем лето, вот должно так быть, а когда это выйдет и сколько это будет длиться понятия не имею», — отметил актер.

Звезда рассказал о некоторых сюрпризах, которые ждут зрителей в дальнейших сериях. В частности, появятся новые герои. Например, в седьмом сезоне «Сватов» также задействован Михаил Трухин, известный по сериалам «Ивановы-Ивановы» и «Фитнес». Из актеров, принимавших участие в предшествующем сезоне, из проекта никто не ушел, подчеркнул Добронравов.

Что касается развития сюжета, то, по словам актера, главные линии не изменятся.

«Все хорошо, все замечательно, артисты те же, сюжет, ну как бы, мало что изменилось, я имею в виду в плане добра, в плане любви, в плане дружбы, в плане наших внутренних вот семейных Ковалевско-Бутьковских отношений. Все, все так же, все так же весело, замечательно, задорно, и счастье и прекрасно», — пояснил Добронравов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что режиссер культового семейного сериала «Сваты» Андрей Яковлев рассказал о дальнейшей судьбе кинокартины.