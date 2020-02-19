«Надо эту эпопею закончить достойно»: режиссер «Сватов» о дальнейшей судьбе сериала

Режиссер культового семейного сериала «Сваты» Андрей Яковлев в беседе с корреспондентами издания Privet-Rostov.ru признался: он не уверен, что готов снимать восьмой сезон. Однако пообещал, что седьмой обязательно выйдет в ближайшее время.

«Во-первых, мы уже начали и нужно закончить. И надо эту эпопею закончить достойно. Это и вдохновляет», — подчеркнул Яковлев.

Instagram @svati_official

Кроме того, кинодеятель заявил: ранее отснятые эпизоды картины также войдут в седьмой сезон. Режиссер пояснил, что большая половина материала уже готова — ему есть, что показать зрителю. Осталось лишь дополнить его летними сценами. Работа над нами начнется весной 2020 года.

Напомним, по информации Дни.ру, седьмой сезон «Сватов» приготовил зрителям немало сюрпризов. Так, например, в новых сериях покажут еще одного нового персонажа — маленькую Валентину Будько в школьном возрасте. Ее сыграет восходящая звезда украинского кинематографа — юная Мария Тарасова. В свои 12 лет девочка успела принять участие в 30 кинокартинах, большинство из которых показывают на федеральных каналах.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему звезда «Сватов» Анна Кошмал оставила съемки в сериале и уехала на Украину.