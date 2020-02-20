Звезду «Великолепного века» Бурака Озчивита «состарили» на фото с помощью грима
Поклонники были удивлены тем, как выглядит актер на фотографии со съемочной площадки.
Фото: Instagram @burakozcivit
Актер Бурак Озчивит озадачил поклонников новым фото. Он выложил в Instagram кадр, на котором позирует с двумя другими артистами во время очередных киносъемок.
35-летний турецкий актер завоевал сердца зрителей по всему миру после роли воина Османской империи в сериале «Великолепный век». И многие поклонницы были впечатлены не только его талантом, но и привлекательной внешностью. На последнем фото Бурак выглядит несколько старше своих лет, что не преминули подметить внимательные подписчики. Возможно, причиной этому стал сложный грим, но об этом можно только догадываться.
Многие фолловеры все равно были в восторге и засыпали своего кумира комплиментами. Любопытно, что среди почитателей таланта турецкого артиста есть и россияне.
«Красавчик»
«Вы гениальный актер. Удачи и счастья в семейной жизни», — писали российские фанаты.
Ранее 5-tv.ru писал, что Бурак Озчивит показал в соцсети первую фотографию своего сына. Он стал отцом весной прошлого года и до сих пор ни сам актер, ни его супруга Фахрие Эвджен не делали снимки ребенка достоянием общественности.
Нашли ошибку?