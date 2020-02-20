Звезду «Великолепного века» Бурака Озчивита «состарили» на фото с помощью грима

Актер Бурак Озчивит озадачил поклонников новым фото. Он выложил в Instagram кадр, на котором позирует с двумя другими артистами во время очередных киносъемок.

35-летний турецкий актер завоевал сердца зрителей по всему миру после роли воина Османской империи в сериале «Великолепный век». И многие поклонницы были впечатлены не только его талантом, но и привлекательной внешностью. На последнем фото Бурак выглядит несколько старше своих лет, что не преминули подметить внимательные подписчики. Возможно, причиной этому стал сложный грим, но об этом можно только догадываться.

Instagram @burakozcivit

Многие фолловеры все равно были в восторге и засыпали своего кумира комплиментами. Любопытно, что среди почитателей таланта турецкого артиста есть и россияне.

«Красавчик»

«Вы гениальный актер. Удачи и счастья в семейной жизни», — писали российские фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бурак Озчивит показал в соцсети первую фотографию своего сына. Он стал отцом весной прошлого года и до сих пор ни сам актер, ни его супруга Фахрие Эвджен не делали снимки ребенка достоянием общественности.