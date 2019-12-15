Звезда сериала «Великолепный век» Бурак Озчивит впервые показал фото сына

Весной этого года 34-летний турецкий актер Бурак Озчивит стал отцом. 33-летняя супруга артиста родила малыша, которому дали имя Каран. Звездной паре не раз предлагали крупные вознаграждения за возможность опубликовать фото наследника в СМИ. Однако знаменитости всегда отвечали журналистам отказом.

Однако мама Фахрие Эвджен все-таки не удержалась и поделилась подписчиками в Instagram снимком ребенка.

«Мой Каран. Капитан космического корабля», — подписала публикацию счастливая родительница.

Instagram @evcenf

Супруга Бурака Озчивита, обычно открытая к диалогу с поклонниками, на этот раз закрыла комментарии к публикации.

«Великолепный век» —исторический драматический телесериал, произведенный в Турции. В России телепроект транслировали с января 2012 года по февраль 2015-го.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезда сериала «Султан моего сердца» озадачила фанатов турецкими пейзажами на фото.