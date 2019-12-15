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Звезда сериала «Великолепный век» Бурак Озчивит впервые показал фото сына

, 8:58 | Ниса Мурзанаева Фото 274

34-летний турецкий актер отказывался от крупных вознаграждений журналистов за эксклюзивные снимки малыша.

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Фото, видео: Instagram @evcenf

Весной этого года 34-летний турецкий актер Бурак Озчивит стал отцом. 33-летняя супруга артиста родила малыша, которому дали имя Каран. Звездной паре не раз предлагали крупные вознаграждения за возможность опубликовать фото наследника в СМИ. Однако знаменитости всегда отвечали журналистам отказом.

Однако мама Фахрие Эвджен все-таки не удержалась и поделилась подписчиками в Instagram снимком ребенка.

«Мой Каран. Капитан космического корабля», — подписала публикацию счастливая родительница.

Instagram @evcenf

Супруга Бурака Озчивита, обычно открытая к диалогу с поклонниками, на этот раз закрыла комментарии к публикации.

«Великолепный век» —исторический драматический телесериал, произведенный в Турции. В России телепроект транслировали с января 2012 года по февраль 2015-го.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезда сериала «Султан моего сердца» озадачила фанатов турецкими пейзажами на фото.

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