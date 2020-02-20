В распоряжении 5-tv.ru появилось видео момента жесткой посадки самолета АН-2 в Магадане. Кадры сделаны пассажиром, находившимся на борту воздушного судна. Как видно на записи, борт медленно опускается на взлетно-посадочную полосу, в завершение ролика раздается сильный грохот.

Как стало известно 5-tv.ru, самолет следовал рейсом в поселок Сеймчан Магаданской области. Авиалайнер принадлежал частной компании и перевозил рабочих вахтовиков в один из поселков. На борту воздушного судна находились 12 пассажиров и два члена экипажа. 13 из них были госпитализированы в местные больницы. Девять выписаны, а четверо по-прежнему находятся в лечебных учреждениях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по факту жесткой посадки АН-2 возбуждено уголовное дело.