Путин впервые раскрыл детали перестройки российского правительства

Эфирная новость 17

Президент подробно рассказал об этом ТАСС в первой части эксклюзивного интервью «20 вопросов Владимиру Путину».

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru, ТАСС

Информационное агентство ТАСС опубликовало эксклюзивное интервью Владимира Путина. Президент впервые подробно рассказал о том, как происходила перестройка российского правительства. В январе сообщение о том, что нынешний состав кабмина прекращает свою деятельность, для всех стало полной неожиданностью. Но, по словам президента, необходимость в перезагрузке назрела давно.

Детали этого знакового события узнал корреспондент Николай Иванов. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин оценил шутку о связи отставки правительства с аномальной жарой.

+2° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
63.74
0.05 68.77
-0.01
ТОП-3 женщин по знаку зодиака, которые сводят мужчин с ума

Новости Lentainform

Загрузка...