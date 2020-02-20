Путин впервые раскрыл детали перестройки российского правительства
Президент подробно рассказал об этом ТАСС в первой части эксклюзивного интервью «20 вопросов Владимиру Путину».
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru, ТАСС
Информационное агентство ТАСС опубликовало эксклюзивное интервью Владимира Путина. Президент впервые подробно рассказал о том, как происходила перестройка российского правительства. В январе сообщение о том, что нынешний состав кабмина прекращает свою деятельность, для всех стало полной неожиданностью. Но, по словам президента, необходимость в перезагрузке назрела давно.
Детали этого знакового события узнал корреспондент Николай Иванов. Подробности в репортаже.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин оценил шутку о связи отставки правительства с аномальной жарой.
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