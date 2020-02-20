«Смешно»: Путин оценил шутку о связи отставки правительства с аномальной жарой

Президент России Владимир Путин оценил шутку о том, что правительство РФ распустилось якобы из-за аномально теплой погоды этой зимой.

«Смешно. А чего это оно распустилось в парламенте? Я не понимаю. Интернет — это, конечно, интересная штука, но не всегда точная», — охарактеризовал глава страны картинку, которую ему показал журналист Андрей Ванденко во время интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину.

Российский лидер признал, что прежний состав кабинета министров многое сделал с точки зрения подготовки реализации национальных проектов. В частности, были определены национальные цели развития и созданы инструменты для работы с ними.

«Но у меня возникла внутренняя убежденность в том, что здесь, конечно, по многим ключевым направлениям должны появиться люди с современной такой подготовкой и настроенностью на конечный результат по некоторым ключевым элементам развития», — добавил Путин.

Президент пояснил, что сейчас в правительство перешли многие члены администрации, которые были задействованы в подготовке нацпроектов. Теперь у них появится возможность контролировать их непосредственную реализацию, подчеркнул глава РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин заранее обсуждал с Дмитрием Медведевым отставку кабинета министров.