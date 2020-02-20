Назван лучший нокаут 2019 года в боксе

Всемирный боксерский совет (WBC) выбрал лучший нокаут 2019 года. Как сообщается на официальном Instagram-аккаунте организации, лучший удар был произведен американским профессиональным спортсменом Деонтеем Уайлдером в ходе поединка с кубинцем Луисом Ортисом. Видео боя опубликовано на странице WBC в социальной сети.

Уайлдер и Ортис сразились на ринге 23 ноября в Лас-Вегасе. Американец защитил титул чемпиона WBC, отправив противника в нокаут в седьмом раунде. Для спортсмена этот нокаут стал 41-м в боксерской карьере.

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