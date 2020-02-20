Супруга Малафеева в шуточном бою уложила мужа на пол — видео
Футболист выложил в сеть видео с совместной тренировки с супругой.
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Фото, видео: Instagram @malafeev16ru
Экс-вратарь петербургского «Зенита», а теперь заместитель спортивного директора клуба Вячеслав Малафеев показал спарринг с женой. Он выложил в Instagram видео их совместной тренировки.
На записи видно, как жена футболиста Екатерина бьет его коленом в голову, после чего он падает. Далее следуют кадры тренировки пары.
«Этот день может быть не только милым и романтичным. В первой половине дня она бьет меня, а во второй половине дня мы удивляем и наслаждаемся друг другом», — прокомментировал видео Малафеев.
Ранее бывший вратарь сине-бело-голубых поделился с подписчиками фото с горнолыжного курорта в Италии, где отдыхала его семья. Он похвастался, что вместе с благоверной накатал более 60 километров за минувшие выходные.
Напомним, 5-tv.ru писал, что в декабре 2019 года Вячеслав Малафеев принял участие в открытии центра выдачи паспортов болельщиков Евро-2020.
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