Экс-вратарь петербургского «Зенита», а теперь заместитель спортивного директора клуба Вячеслав Малафеев показал спарринг с женой. Он выложил в Instagram видео их совместной тренировки.

На записи видно, как жена футболиста Екатерина бьет его коленом в голову, после чего он падает. Далее следуют кадры тренировки пары.

Instagram @malafeev16ru

«Этот день может быть не только милым и романтичным. В первой половине дня она бьет меня, а во второй половине дня мы удивляем и наслаждаемся друг другом», — прокомментировал видео Малафеев.

Ранее бывший вратарь сине-бело-голубых поделился с подписчиками фото с горнолыжного курорта в Италии, где отдыхала его семья. Он похвастался, что вместе с благоверной накатал более 60 километров за минувшие выходные.

Напомним, 5-tv.ru писал, что в декабре 2019 года Вячеслав Малафеев принял участие в открытии центра выдачи паспортов болельщиков Евро-2020.