В Петербурге открыли центр выдачи паспортов болельщика Евро-2020

В Петербурге в торговом центре «Пассаж» открыли центр выдачи паспортов болельщика (Fan ID) на матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года. Об этом сообщает ТАСС.

В церемонии открытия приняли участие замглавы Минкомсвязи Олег Пак, вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов, а также бывший вратарь сборной России и петербургского футбольного клуба «Зенит» Вячеслав Малафеев.

По словам вице-губернатора Петербурга, центры выдачи паспортов болельщика также откроют и в других точках города.

«Это первый центр, который открывается. Затем центры будут открыты на Крестовском острове уже ближе к футбольным матчам и на Приморском шоссе, 70», — заявил Владимир Кириллов.

Так же, как и на прошедшем чемпионате мира по футболу 2018 года, паспорт болельщика будет нужен каждому зрителю матча для прохода на стадион.

Перерезать ленточку в честь открытия центра удостоились юные болельщики предстоящего чемпионата — пятеро детей, которым также вручили паспорта и подарки.

Известно, что Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов турнира. Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Андрей Аршавин прокомментировал итоги жеребьевки на Евро-2020.