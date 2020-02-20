Полиция разыскивает водителя Hummer после парковки между колоннами Казанского собора

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают водителя красного автомобиля Hummer. Накануне автомобилист припарковал машину прямо между колоннами Казанского собора в центре Санкт-Петербурга. Видеозапись, на которой запечатлен момент, как нарушитель останавливается в неположенном месте, оказалась в распоряжении 5-tv.ru.

В отношении водителя, нарушившего закон, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на отдел пропаганды управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти. Как пояснили в инспекции, о нарушении автомобилиста в полицию сообщили горожане.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что житель Красноярска на своей машине чуть не задавил журналиста федерального телеканала. Инцидент произошел на улице Чернышевского.