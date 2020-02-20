«Всех обогнал!» — Максим Галкин похвастался катанием сына на лыжах
Юморист поделился с подписчиками видео со снежного склона и рассказал, как приучил сынишку к горнолыжному спорту.
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Фото, видео: Instagram @maxgalkinru
Телеведущий и юморист Максим Галкин похвастался успехами сына на горнолыжном склоне. Он выложил видео катания с детьми в Instagram.
«Молодец, Гарик! Вот это спортсмен!» — комментирует Галкин достижение шестилетнего сына на видео.
«Ну, за Гариком не угнаться уже! Обогнал и меня, и брата, и Лизу, и тренера, и еще кучу незнакомых людей», — добавил артист комментарий к записи.
Подписчики тут же отреагировали на видео, расхваливая малышей и расспрашивая Галкина, как давно его дети занимаются горнолыжным спортом. Счастливый папаша тут же признался, что поставил на лыжи их три дня назад.
«Невероятно!!! Как можно за три дня так научиться?! Молодчина!!!» - тут же принялись восхищаться поклонники Максима.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как шестилетняя дочь Пугачевой и Галкина Лиза решила порадовать папу завтраком аристократа.
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