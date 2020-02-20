Несмотря на наличие дома прислуги, Максим Галкин и Алла Пугачева приучают своих детей к ведению хозяйства и самостоятельности. Юморист опубликовал в Instagram видео, на котором продемонстрировал — его дочь Лиза всерьез увлеклась кулинарией.

Наследница знаменитостей решила приготовить для папы настоящий «завтрак аристократов». Шестилетняя малышка порадовала отца блюдом для истинных гурманов — клубникой в шоколаде.

«Мне Лиза с утра сделала клубнику в шоколаде. Давай, ты первая пробуй! Отлично!» — гордо сказал комик в ролике.

Лиза Галкина талантлива не только в готовке, но и в множестве других занятий. Например, недавно девочка продемонстрировала хорошее знание французского языка. Также малышка успела проявить себя в качестве телеведущей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лиза Галкина в простеньком платье покорила фанатов.