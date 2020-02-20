«Первая пробуй!» — Лиза Галкина приготовила папе «завтрак для аристократов»
Шестилетняя дочка знаменитостей, кажется, всерьез увлеклась кулинарией.
Закрыть
Смотрите также:
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которые никогда не уживутся друг с другом
«Уже не в моде!» — Васильев дал урок по стилю 46-летней Марии Мироновой
Обладательницам каких имен крупно повезет в 2020 году?
Кардиологи рассказали, что чувствует человек перед инфарктом
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 февраля
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
«Копия отца»: Ирина Круг в День всех влюбленных показала повзрослевшего сына
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @maxgalkinru
Несмотря на наличие дома прислуги, Максим Галкин и Алла Пугачева приучают своих детей к ведению хозяйства и самостоятельности. Юморист опубликовал в Instagram видео, на котором продемонстрировал — его дочь Лиза всерьез увлеклась кулинарией.
Наследница знаменитостей решила приготовить для папы настоящий «завтрак аристократов». Шестилетняя малышка порадовала отца блюдом для истинных гурманов — клубникой в шоколаде.
«Мне Лиза с утра сделала клубнику в шоколаде. Давай, ты первая пробуй! Отлично!» — гордо сказал комик в ролике.
Лиза Галкина талантлива не только в готовке, но и в множестве других занятий. Например, недавно девочка продемонстрировала хорошее знание французского языка. Также малышка успела проявить себя в качестве телеведущей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лиза Галкина в простеньком платье покорила фанатов.
Нашли ошибку?