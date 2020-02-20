Полностью нагой Шаляпин с голой девушкой на руках взбудоржил сеть
Певец решил напомнить фолловерам, как легко ранить человека, особенно в соцсети.
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Фото, видео: Instagram @shalyapin_official
Откровенное фото выложил в Instagram певец Прохор Шаляпин. На нем он предстал абсолютно голым, его прикрывает лишь тело обнаженной девушки, которую он держит на руках.
Несмотря на фривольность снимка, тему для поста певец выбрал серьезную. Он напомнил подписчикам о перформансе сербской художницы Марины Абрамович, получившем название «Ритм 0». В 1974 году она предложила публике использовать 72 предмета по отношению к ней как угодно — в арсенале были как безопасные вещи, так и оружие, в том числе хлыст, ножницы и даже заряженный одним патроном пистолет.
Прохор Шаляпин напомнил, что по окончании эксперимента, который, к счастью, не превратился в трагедию, художница призналась, что чувствовала реальное насилие. Сегодня же, по мнению Шаляпина, ранить человека стало еще проще, особенно в социальных сетях с помощью троллинга.
«И эти недолюди среди нас. Они строчат угрозы и „мнения“ с соседнего офисного компьютера, болтают с вами у подъезда, стоят за спиной в очереди, ваши дети учатся с их отпрысками в одном классе», — написал предупреждение певец.
Поклонники Шаляпина отреагировали бурно. Некоторые лишь хвалили Шаляпина за раскрепощенность, а другие отмечали его смелость поднять такую важную тему.
«Ну, красавчик, как всегда! И девочка очень хороша! Фото красивое. Главное, не соглашайтесь на такой же перформанс, „доброжелателей“ вокруг больше, чем мы думаем», — писали люди в сети.
Ранее 5-tv.ru писал, что после расставания с Виталиной Цымбалюк-Романовской Прохор Шаляпин завел новую пассию. Вместе с ней он прокатился на лайнере Royal Princess, путешествие обошлось влюбленным примерно в семь тысяч долларов.
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